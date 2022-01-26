Шарм-эш-Шейх превратят в зеленый город к следующему саммиту по климату

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26 января 2022, 12:37

Фото: Соцсети

Египет намерен превратить Шарм-эш-Шейх в экологически чистый город в соответствии с концепцией «зеленых городов». В частности, к ноябрьскому саммиту в городе, намерены запустить порядка 30 электробусов, сообщает ТАСС.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр Мустафа Мадбули в городе планируется сокращение выбросов СО2, использование экологически чистых материалов в повседневной жизни, а также сбережение водных ресурсов и электропотребления к следующему саммиту по климату, запланированному на ноябрь этого года.

Также в Шарм-эш-Шейхе будет активно внедряться электрический общественный транспорт.

В ноябре этого года египетский Шарм-эш-Шейх примет 27-ю сессию Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

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