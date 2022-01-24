Китай строит небольшую «искусственную луну» для своих экспериментов с гравитацией

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24 января 2022, 16:30

Фото: pixabay.com

Китайские исследователи недавно разработали установку, предлагающую среду с низкой гравитацией с помощью магнетизма для имитации лунных условий. Приборы будут протестированы внутри аппарата перед отправкой на Луну, сообщает сетевое издание «Новая Наука».

Низкогравитационный тренажер строится в городе Сюйчжоу и будет запущен в ближайшие месяцы. Установка будет использовать мощные магнитные поля внутри камеры диаметром шестьдесят сантиметров, куда будут помещаться камни и пыль, чтобы испытать технологии в длительных условиях низкой гравитации перед отправкой на Луну. Напомним, что лунная гравитация составляет лишь одну шестую часть от земной.

Испытания в этой камере будут использоваться в китайской программе освоения Луны. В марте 2021 года глава Китайского национального космического агентства Чжан Кэцзянь подписал соглашение с Россией о создании научной станции на Луне.

В более долгосрочной перспективе целью будет установление постоянного присутствия человека. Китайская лунная программа была ускорена на 5 лет из-за планов США основать свой космический модуль на Луне. В следующем году китайский луноход отправится в экспедицию для поиска места строительства Российско-Китайской лунной станции.

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