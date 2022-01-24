За последние полвека среднегодовая температура на Ямале повысилась на 3,5 градуса
24 января 2022, 10:54
За минувшие 50 лет на Ямале стало теплее на 3,5°C. Научный центр изучения Арктики в своем исследовании также отметил, что наиболее интенсивные изменения климата происходят с 2010 года. В среднем каждые десять лет температура увеличивалась на 0,7°C. Об этом сообщают «Ведомости».
По результатам первого этапа исследований, на исследованной территории уменьшилась площадь озер. «На Тазовском полигоне, где мы работали летом, – почти в полтора раза», — сообщил заведующий сектором охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики Роман Колесников.
Последствиями климатических изменений также стали интенсивное разрушение берегов рек и эрозия почв.
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