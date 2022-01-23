Разрушение шельфовых ледников Антарктики может иметь катастрофические последствия для всей экосистемы

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23 января 2022, 17:24 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: sciencedirect.com

Айсберги воздействуют на среду Антарктики и взаимодействуют с ней посредством целого ряда процессов. Начиная с их отделения, который может влиять на стабильность «родительского» шельфового ледника, до изменения течений. Дрейфующие айсберги выделяют холодную пресную талую воду, изменяя местные свойства океана и воздействуя на экосистему.

Так, например растаявший за три месяца в прошлом году айсберг A68А в течение короткого периода времени был крупнейшим в мире. Согласно исследованию ученых, он выбросил в океан 152 миллиарда тонн пресной воды. Его площадь составляла почти 6000 кв. км, когда он оторвался от Антарктиды в 2017 году. Но к началу 2021 года этот айсберг исчез. Исследователи в настоящее время, пытаясь оценить влияние A68А на окружающую среду.

Команда исследователей, возглавляемая учеными из Лидского университета, проанализировала всю информацию, которая была получена от спутников, чтобы рассчитать изменяющиеся размеры айсберга, когда он двигался на север и вверх в Южную Атлантику от Белого континента, через Южный океан. Это позволило группе оценить темпы таяния в течение трех с половиной лет существования мега-айсберга.

Один из ключевых периодов, очевидно, был ближе к концу, когда A68А приблизился к более теплым краям британской территории Южная Георгия. Некоторое время существовали опасения, что гигантский ледовый плавающий остров может зацепиться и застопориться на мелководьях, блокируя пути кормления миллионов пингвинов, тюленей и китов, но, к счастью, этого не произошло, сообщает ВВС.

«Похоже, что он ненадолго коснулся континентального шельфа. Именно тогда айсберг повернулся, и мы увидели, как маленький кусочек откололся от него. Но этого было недостаточно, чтобы застопорить движение A68», — сказала BBC News ведущий учёный и автор монографий Энн Браакманн-Фолгманн из Центра полярных наблюдений и моделирования Nerc в Лидсе.

«К тому моменту киль А68 уже составлял в среднем 141 метр, а батиметрические (глубинные) диаграммы в этом районе показывали 150 м. В конце концов, это был близкий звонок», — добавил её соавтор по данному исследованию, профессор Эндрю Шеперд.

К апрелю 2021 года A68А разбился на бесчисленные мелкие фрагменты, которые не могли быть отслежены. Но ясно одно - его воздействие на экосистему будет гораздо более долгосрочным.

Гигантские куски, или плоские осколки айсберга теперь признаны имеющими значительное влияние, где бы они ни бродили.

Поступления в океан пресной воды, при таянии остатков A68А изменят местные течения. И все железо, другие минералы и даже органические вещества, собранные в течение их жизни и впоследствии выброшенные в океан, будут семенными биологическими продуктами.

Проанализированные данные, выявили некоторые интересные особенности, сказал биологический океанограф профессор Герайнт Тарлинг.

«Мы считаем, что есть действительно сильный сигнал в изменении флоры видов фитопланктона вокруг A68, а также в фактическом осаждении материала в более глубокие части океана», способствуя биологическому производству, отметил он.

A68A был шестым по величине айсбергом, когда-либо зарегистрированным с помощью спутниковых наблюдений, и имел значительный потенциал для воздействия на окружающую среду проплыв расстояние протяженностью порядка 4000 км. Действительно, когда он оторвался от шельфового ледника Ларсена-С в июле 2017 года, были высказаны опасения, что его потеря может вызвать обрушение всего шельфового ледника.

Последние исследования показывают, что таяние ледников также спровоцировало в Антарктике уменьшение размеров планктонных водорослей, которые являются пищевой базой для криля, что может иметь катастрофические последствия для всей экосистемы.

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