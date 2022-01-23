Плавучий теннисный корт из переработанного пластика запустили плавать на побережье Австралии
23 января 2022, 13:48
Adidas и эко-организация Parley for the Oceans построили плавучий теннисный корт из переработанного пластика. Корт запустили плавать в морском парке Большого Барьерного рифа Австралии, чтобы привлечь внимание к его загрязнению, сообщает «Dezeen».
Чтобы отметить запуск, австралийские спортсмены Иэн Торп, каноист Джесс Фокс и игрок лиги регби Натан Клири вместе с моделью Стеф Клэр Смит сыграли на корте игру в смешанном парном разряде. Изготовители заявили, что после игры все теннисные мячи были извлечены из воды.
После Открытого чемпионата Австралии поверхность теннисного корта будет переработана в спортивную площадку, которая будет построена в школе в соседнем городе Таунсвилл.
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