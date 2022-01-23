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Извержение вулкана на Тонге привело к разливу нефти и загрязнению практически всего побережья

, 12:48

Извержение вулкана на Тонге привело к разливу нефти и загрязнению практически всего побережья
Фото: pixabay.com

После извержения подземного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тонге на архипелаге началась настоящая экологическая катастрофа. МИД страны сообщает, что в океан вылилось около шести тысяч баррелей нефти, что нанесло ущерб сотням семей рыбаков и «поставило под угрозу флору и фауну в двух заповедных зонах», сообщает ТАСС.

Общая площадь загрязнения составила 1,7 миллиона квадратных метров на суше и 1,2 миллиона на поверхности океана.
Все пляжи покрыты нефтью, пострадали местные животные, птицы и рыба. Побережье Перу просто усыпано трупами животных, тела которых обволокла нефть.

Правительство охарактеризовало произошедшее как «худшую экологическую катастрофу» в истории Лимы и потребовало возмещения ущерба от крупнейшей в Латинской Америке нефтегазовой компании Repsol.
Испанская компания прокомментировала, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение вулкана.

Министерство охраны окружающей среды Перу ввели режим ЧС на 90 дней в зонах разлива нефти.

Сейчас проводятся мероприятия с целью обеспечения устойчивого управления пострадавшими территориями, проведения соответствующих восстановительных и реабилитационных работ для смягчения загрязнения окружающей среды, с целью защиты здоровья населения.

Как это все отразится на местной флоре и фауне в дальнейшем не известно и как долго природа будет восстанавливаться после такого загрязнения, сейчас ответить трудно.

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