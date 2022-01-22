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Ученые считают, что причиной исчезновения жизни на Земле станет критическое уменьшение кислорода

, 16:52

Ученые считают, что причиной исчезновения жизни на Земле станет критическое уменьшение кислорода
Фото: pixabay.com

Ученые предполагают, что причиной исчезновения жизни на планете в современном виде станет критическое уменьшение количества кислорода в атмосфере и полное исчезновение озонового слоя. Современные научные модели прогнозируют, что усиление радиации от Солнца сотрет океанские воды с лица нашей планеты в течение примерно двух миллиардов лет, сообщается на страницах «National Geographic Россия».

Чтобы прийти к таким выводам исследователи запустили подробные модели биосферы Земли с учетом изменений яркости Солнца и соответствующего падения уровней углекислого газа, поскольку газ разрушается за счет увеличения уровня тепла. Меньше углекислого газа означает меньше фотосинтезирующих организмов, таких как растения, что приведет к меньшему количеству кислорода.

По словам авторов работы, геолога Криса Рейнхарда из Технологического института Джорджии и эколога Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии, такие изменения, вероятно, не произойдут еще около миллиарда лет, однако, когда это случится, кислород будет исчезать стремительно, и его в атмосфере останется примерно в миллион раз меньше, чем сейчас.

О конце света люди заговорили ещё с незапамятных времен и на сегодняшний день версий апокалипсов, включая библейский более сотен, если не больше. Остается только надеется, что мир и наша планета будет гармонично сосуществовать с людьми и природой вечно.

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