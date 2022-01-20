Ученые создали пластырь, который обеспечивает тактильную обратную связь между человеком и роботом

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20 января 2022, 13:16

Фото: pixabay.com

Роботы начинают плотно интегрироваться в жизнь человека, а также в экономику и производство, не говоря уже о космических программах. Инженеры активно разрабатывают роботов, которыми может дистанционно управлять человек-оператор. Но большинство таких систем громоздки и сложны в управлении. Также они, как правило, обеспечивают небольшую обратную связь — в основном, через видеопоток. В новом исследовании китайские ученые стремились разработать более удобную для пользователя систему. С этой целью они создали «электронную кожу» — гибкий пластырь, который можно прикрепить к настоящей коже человека-контроллера. Новую эпидермальную систему назвали CL-HMI, сообщает «Хайтек».

У патча есть датчики для считывания информации с собственных детекторов, беспроводные передатчики, чтобы отправлять получаемую информацию, а также небольшие вибрирующие магниты. Группы пластырей размещаются на коже оператора в стратегически важных местах, таких как сгиб передней части руки над локтем. Некоторые датчики в пластыре состоят из проводов, расположенных зигзагообразно. Но они вытягиваются все прямее и прямее по мере того, как пластырь сгибается, предоставляя информацию о движении тела — например, сгибании руки в локте.

Объединенные данные патчей позволяют оператору управлять удаленным роботом, не используя громоздкое снаряжение. Патчи также применяются к частям робота, чтобы оператор мог получать обратную связь. Например, нанесение пластырей на кончики пальцев робота позволит оператору почувствовать твердость объекта, удерживаемого роботом, — благодаря маленьким вибрирующим магнитам.

Уже тестируются тысячи устройств в разных областях. Чем больше робот будет напоминать живой организм, тем легче им управлять и распознавать данные, которые позволят не только ориентироваться в пространстве, но и чувствовать влажность, перепады ветра и температуру.

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