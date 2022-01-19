NASA: Тип углерода на Марсе связан с биологическими процессами на Земле

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19 января 2022, 16:05

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS, На снимке показан ландшафт формации песчаника Стимсона в кратере Гейла.

Проанализировав образцы порошкообразной породы, собранные с поверхности Марса марсоходом NASA Curiosity, ученые объявили, что несколько образцов насыщены типом углерода, который на Земле связан с биологическими процессами. Ученые Curiosity предлагают несколько объяснений необычным углеродным сигналам. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Хотя открытие интригует, оно не обязательно указывает на древнюю жизнь на Марсе, поскольку ученые еще не нашли убедительных подтверждающих доказательств древней или современной биологии там, таких как осадочные скальные образования, произведенные древними бактериями, или разнообразие сложных органических молекул, образованных жизнью.

Самое сложное — это отпустить Землю и отпустить ту предвзятость, которая у нас есть, и действительно попытаться проникнуть в основы химии, физики и экологических процессов на Марсе», — сказала годдард-астробиолог Дженнифер Л. Эйгенброд, которая участвовала в исследовании углерода. Ранее Эйгенброд возглавляла международную команду ученых Curiosity в обнаружении мириад органических молекул — тех, которые содержат углерод — на поверхности Марса.

На Земле процессы, которые производят углеродный сигнал, который мы обнаруживаем на Марсе, являются биологическими. Исследоватиели должны понять, работает ли то же самое объяснение для Марса, или есть другие объяснения, потому что Марс очень отличается.

Определение углеродного цикла на Марсе является абсолютно ключом к пониманию того, как жизнь может вписаться в этот цикл. Ученые это делают действительно успешно на Земле, но мы только начинаем определять этот цикл для Марса.

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