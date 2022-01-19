Джакарта уходит под землю, столицу Индонезии перенесут

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19 января 2022, 14:42

Фото: pixabay.com

Министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа объявил название нового столичного города, который будет построен с нуля на юго-востоке острова Калимантан. Город назовут Нусантара, что в переводе с местного языка означат архипелаг, который в последующем станет новой столицей Индонезии, сообщает «ВВС».

Власти Индонезии решили перенести столицу из Джакарты из-за пробок и из-за того, что город слишком быстро уходит под землю.

Стройка развернётся в провинции восточный Калимантан, которая находится ближе к центру Индонезийского архипелага по сравнению с нынешней столицей – Джакартой на острове Ява.

Ученые считают, что Джакарта уже к 2050 году может полностью уйти под землю. Город стоит на болотистой почве, на пересечении 13 рек. За последние десять лет он опустился на 2,5 метра и продолжает проседать со скоростью от одного до 15 сантиметров в год и на 25 см в год в некоторых частях.

Слабонесущие грунты не выдерживают преимущественно бетонную инфраструктуру и население агломерации в 34 млн человек.

В 2018 году BBC писали со ссылкой на местных учёных, что уже половина города находится ниже уровня моря. Такой расклад поставил столицу Индонезии в ряд городов, пострадающих в первую очередь от повышения уровня океана.

Бразилия перенесла столицу из Рио в Бразилиа, посмотрите на Канберру - она стоит между Сиднеем и Мельбурном, Казахстан перенес столицу ближе к центру страны, и Мьянма перенесла свою столицу в Нейпьидо.

Мадрид, например, расположен точно в центре Иберийского полуострова. Абуджа, которая официально стала столицей Нигерии в 1991 году, была построена в центре страны почти с нуля, чтобы символизировать единство нации, разделенной религиозными конфликтами и расселенной по большой территории.

Президент Видодо объявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На эти цели было выделено почти $32 млрд. Индонезия расположена на крупнейшем в мире архипелаге, который состоит из 18 тыс. островов.

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