В городах России стартовали гражданские акции протеста против вырубки лесов

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18 января 2022, 15:14

Фото: pixabay.com

С началом январские будней в городах России стартовали гражданские акции протеста, единственное требование которых — остановить вырубку городских лесов. Об этом сообщает ТК «ЭкоПротесты.Россия».

Сезон протестов был открыт первым в этом году народным сходом жителей Ясенево в Москве. Они выступают в защиту Битцевского леса — против запланированного мэрией благоустройства. Следом за жителями Ясенево на акцию протеста вышли 300 защитников Троицкого леса в новомосковском Троицке. Одновременно с ними серию одиночных пикетов организовали защитники леса в новосибирском Академгородке. Также акции протеста случились Верхней Пышме, что рядом с Екатеринбургом. Это, не считая тлеющих в других городах экологических конфликтов, чуть притихших из-за новогодних праздников.

К сожалению, властью на местах до сих пор не учитывается тот факт, что вырубка деревьев остаётся самым большим и сильным раздражителем общества.

Несмотря на то, что такого рода протесты давно изучены, их причины понятны, а решения отработаны, локальные власти продолжают совершать типовые ошибки, что приводит лишь к накаливанию ситуации. К примеру, конфликт в новомосковском Троицке начался из-за объявленного строительства большой школы на месте крупного участка леса с последующей вырубкой последнего. Сегодня протестующие требуют не только остановить строительство школы и перенести его в нелеситую часть города, но и ещё отставку главы муниципалитета.

Леса и парки в городской черте просто необходимы для отдыха и здоровья населения. Послушать птиц, подышать свежим воздухом, прогуляться с ребенком, ну не вокруг же дома, а конечно, в парке, а лучше в лесу. На городских аллеях приятно отдыхать на лавочках, особенно пожилым людям или спрятаться в тени. Что будет, если на мете парков построят жильё или офисы, ни людям, ни птицам и мелким животным просто некуда будет деться.

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