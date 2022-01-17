ТАСС: Европа направит €500 млрд на строительство новых АЭС

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17 января 2022, 14:20

Фото: pixabay.com

Страны ЕС должны привлечь около €500 млрд инвестиций до 2050 года для строительства и работы АЭС нового поколения. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает ТАСС.

«Для достижения углеродной нейтральности нам действительно необходимо перейти на новую ступень в производстве декарбонизированной электроэнергии в Европе, учитывая, что спрос на электричество удвоится за тридцать лет! Это предполагает значительные инвестиции для увеличения производственных мощностей подобных видов энергетики: атомной и возобновляемой», - сказал Бретон.

Главным сторонником атомной энергетики остается Франция, несмотря на сильную оппозицию со стороны Германии, которая находится в процессе закрытия всех своих атомных станций. Единого мнения внутри ЕС по поводу АЭС нет.

Сейчас во Франции строится лишь один новый реактор третьего поколения EPR (Европейский водоводяной реактор), разработанного компанией Areva на основании франко-германской программы научно-технического сотрудничества.

Франция всеми силами пытается включить АЭС в «зеленую» энергетику, если это удастся, то строительство и эксплуатация их во всем мире продолжится, а значит и добыча урана и других ископаемых, что несомненно будет влиять на экологию планеты.

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