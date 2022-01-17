Долгое нахождение в космосе ослабляет мускулы спины и ведет к «округлению» сердца

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17 января 2022, 13:37

Фото: pixabay.com

Уже много лет исследователи изучают, как жизнь в космосе влияет на здоровье и работу иммунной системы людей и животных. К примеру, недавно выяснилось, что долгие полеты в космос ослабляют мускулы спины и ведут к «округлению» сердца. Опыты на животных также показали, что полет к Марсу может негативно повлиять на психику и умственные способности астронавтов из-за того, как космические лучи воздействуют на клетки мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature Medicine.

Через год после возвращения из космоса организм частично приходит в норму, но эритроциты продолжают распадаться быстрее нормы, рассказал научный сотрудник Городской больницы Оттавы Ги Трюдель.

В новой работе Трюдель и его коллеги выяснили причины появления так называемой "космической анемии", которая возникает у некоторых космонавтов и астронавтов после длительного пребывания в невесомости. Они совершили это открытие в ходе анализа образцов выдыхаемого воздуха и крови 14 членов экипажа МКС, которые были собраны на борту станции.

При разрушении эритроцитов, красных кровяных клеток, выделяются молекулы угарного газа. В окружающую среду они попадают вместе с выдыхаемым воздухом, благодаря чему можно достаточно точно измерить, с какой скоростью разрушаются эритроциты в организме того или иного человека.

Оказалось, что скорость разрушения красных кровяных клеток резко выросла после того, как астронавты отправились в космос. В среднем она увеличилась на 50%, в результате чего у 5 из 14 астронавтов диагностировали анемию. Что интересно, через год после посадки скорость разрушения эритроцитов несколько снизилась, но все равно оставалась на 30% выше нормы.

С таким серьёзным влиянием на здоровье теперь не очень ясно как человек будет покорять космос или, например жить и работать на Луне. Также все эти выводы ставят под угрозу полёт на Марс.

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