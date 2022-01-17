Экологические итоги недели: Нью-Йорк пилит деревья для спасения планеты, в Туве чабанам, пострадавшим от ирбиса, выдадут овец

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

17 января 2022, 12:28 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Климатические фанатики в правительстве Нью-Йорка спилили более тысячи деревьев, утверждая, что это для спасения планеты. Власти Тувы заступились за снежных барсов, ворующих скот у местных чабанов. Теперь за каждую съеденную овцу положена полноценная компенсация в виде новой, правительство уже заказало «резервное стадо» на сто голов. Чехия назначила дату полного отказа от угля, хотя лучше не давать невыполнимых обещаний, когда половина энергетики страны зависит от его использования, а мирный атом ещё не создан. Ну пусть попробуют, а мы посмотрим. Зимние Олимпийские игры в Пекине планируют сделать углеродно-нейтральными, с экологически чистым транспортом и безопасными хладагентами для катков.

На ушедшей неделе под бензопилы и бульдозеры экофанатиков из правительства США попали больше тысячи деревьев в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена. Странные люди в один голос утверждают, что это на благо планеты, которую они пытаются защитить от глобального потепления. Более 70 видов взрослых деревьев в популярном парке площадью 46 акров были снесены бульдозерами, в том числе 419 дубов, 89 медоносов и 81 вишневое дерево. Беговая дорожка парка, поля для игры в мяч, газоны, места для пикников и амфитеатр также планируется уничтожить, чтобы остановить изменение климата.

Городские власти утверждают, что удаление деревьев необходимо, чтобы остановить глобальное потепление, и что это только начало в борьбе с изменением климата.

«Как только все работы будут завершены - прогнозируемые примерно через пять лет - новый парк будет поднят на 8-10 футов выше, с новыми рекреационными объектами и 1 800 замещающими деревьями, представляющими более 50 видов, более подходящих для выживания в случайных наводнениях с соленой водой», - объясняют отчеты.

Стоимость проекта разрушения парка в целях развития устойчивости к изменению климата составляют 1,45 миллиарда долларов. По словам сторонников, такой масштабный проект подходит крупнейшему городу страны, который будет включать в себя строительство 2,4-мильной системы стен и ворот вдоль Ист-Ривер.

На прошедшей неделе стало известно, что правительство Тувы разместило официальное уведомление на сайте министерства природопользования, о том, что разгневанным чабанам будут выдавать новую овцу взамен съеденной краснокнижным снежным барсом. Так власти пытаются защитить популяцию ирбиса, чтобы этого редкого хищника не убивали скотоводы, защищая свои стада.

Снежный барс (ирбис) занесен в Красные книги России и Республики Тыва, а также в Красный список Международного союза охраны природы. Обитает в труднодоступных горных районах Центральной Азии и обычно избегает встреч с человеком. Но, в последние годы, видимо из-за недостатка кормовой базы, участились случаи его нападения на домашний скот в Республике Тыва и соседней Республике Алтай.

Понятно, что нельзя заставить горцев молча смотреть, как красивые хищники изящно прореживают нажитое непосильным трудом стадо. Поэтому с 2022 года власти начнут компенсировать пострадавшим скотоводам ущерб за счёт бюджета.

Пока ждут поступления средств на так называемое «компенсационное стадо», для начала состоящее из сотни голов. Плюс нужно обучить экспертную группу, способную определять вид нападавшего хищника по останкам жертвы. За атаку других хищников компенсация не предусмотрена. Также чабан не получит новой овцы, если убьёт напавшего ирбиса.

В Праге обнародовали ещё одну интересную новость. В прошлом году правительство Чехии решило ускорить программу углеродной нейтральности и, в связи с этим, запланировало полный отказ от угля. Реализовать компромисс решено не к 2038-му, а к 2033 году. Ранее принятую программу сократили по срокам на пять лет, иначе «глобальной катастрофы» не избежать. В этом году правительство Чешской Республики (ЧР) подтвердило свои намерения и опубликовало программу по отказу от твердого топлива.

Несмотря на явное ускорение программы, экоактивисты считают 2033 год слишком поздней датой. И какая разница, что почти половина энергетики страны зависит от угля, а с атомной энергией ещё не все понятно. Крупнейшие энергогенерирующие компании страны пока аккуратно говорят о сокращении доли угля с 40% до 12,5% – и правда, зачем давать обещания, которые нет возможности выполнить.

И наконец, в Китае во всю идет подготовка к олимпийским и параолимпийским играм. Пекин планирует, что они пройдут под «зелёным флагом углеродной нейтральности». Все новые локации для проведения соревнований соответствуют стандартам «зеленого» строительства. Плюсом идет новый экологичный хладагент для катков, на 100% «зеленое» электричество и экологичные спонсорские товары.

Для перевозки участников и зрителей будут использовать «чистый» транспорт и гибриды — их доля, по планам, должна достигнуть 80%. Цели грандиозные, посмотрим, насколько все удастся исполнить. Напоминаем, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада состоится с 4 по 13 марта.





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