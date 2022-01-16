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16 января 2022, 17:18

Фото: pixabay.com

Проблема нехватки воды – одна из глобальных мировых проблем. И она усугубляется из-за изменения климата. Значительная часть водных ресурсов уходит на нужды сельского хозяйства. Рост населения и увеличение потребности в продовольствии также усугубят проблему дефицита воды. Некоторые государства и компании озадачены её решением, пребывая в поисках совершенных технологий, которые помогают сохранить водные ресурсы. Об этом сообщает «Метеовести».

Несмотря на все агроинновации — от тракторов с GPS-навигатором, генно-инженерных саженцев до высадки подсолнухов и их полива беспилотниками, всё равно 85% всего орошения по-прежнему осуществляется с помощью полива. Почти так же, как это было 4000 лет назад в Месопотамии. Поливное орошение сохранилось, потому что оно дёшево, но с точки зрения ресурсов — ошеломляюще дорого.

Кроме того, до 70% воды уходит в отходы. Излишки удобрений уносятся стоком, загрязняя реки, заболачивая земли и озёра.

Сегодня существуют сотни компаний, предлагающих капельный полив (необходимое количество воды подается непосредственно на корни растений), но эта технология применяется на 5% орошаемых площадей во всем мире и, как правило, для выращивания дорогостоящих культур из-за высокой стоимости технологии подачи и её обслуживания. Для толкания воды по тонким трубам требуется усилие насосов — электрических, если на поле есть электроэнергия, и дизельных, если она отсутствует.

Капельные линии также легко засоряются частицами ила или водорослями, находящимися в природной воде, поэтому необходимо постоянная фильтрация, а это дополнительные расходы. Для большинства выращиваемых сельскохозяйственных культур такая технология не окупается.

Израильские специалисты разработали технологию гравитационного микроорошения, стоимость использования которой составляет $400 за 0,4 га. Вода по капельницам подается под давлением собственной силы тяжести, что минимизирует расход энергии. Кроме того, резервуары для сбора воды оснащены специальной сеткой, которая задерживает илистую грязь, растения, мелких животных.

Компания произвела первые официальные полевые испытания в 2017 году на 5 акрах сахарного тростника в Свазиленде, забирая воду непосредственно из реки. Разработчики обнаружили, что система не только работала и потребляла меньше воды, но и увеличивала урожайность на 30%. Имея обнадеживающие результаты, компания перешла к более крупным испытаниям в Австралии и США.

Также, через мобильное приложение фермеры могут узнавать, когда нужно поливать и удобрять растения, хотя, дойдя до поля и взяв в руки землю, любой фермер и так скажет, насколько почва нуждается в поливе. Но всё равно, в мире современных технологий, такой приятный бонус будет не лишним.

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