Итальянский министр считает возможным экологический переход на глобальном уровне

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16 января 2022, 14:04

Фото: pixabay.com

Экологический переход на глобальном уровне возможен, при этом сроки его реализации зависят от объемов инвестиций. Об этом в интервью корреспондентом ТАСС рассказал министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.

«Экологический переход должен происходить ни слишком быстро, ни слишком медленно, так как устойчивое развитие — это компромисс между климатическим и социальным аспектами, - указал министр.

- Необходимо правильно соблюдать энергобаланс. Я считаю, что в будущем будут усовершенствованы технологии улавливания углерода, ядерные технологии и многие другие, и мы увидим, как нам удастся создать другой энергетический баланс».

По его мнению, в ближайшие 10-15 лет будут разработаны технологии, которые смогут помочь в достижении цели удержать рост глобальной среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса.

Очень важно, чтобы формат был принят такими странами, как Китай, Индия, Россия, Турция и Бразилия, экономика которых все еще в значительной степени зависит от ископаемого топлива.

Правда министр не упомянул, что переход на «зеленые» источники энергии не экологичен. Так, например, для использования электромобилей добывается литий, а это серьезно загрязняет окружающую среду. А солнечные панели и лопасти от ветряков не утилизируются, а просто захораниваются.

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