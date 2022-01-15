В Великобритании найден десятиметровый ихтиозавр

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15 января 2022, 12:00

Фото: Anglian Water, nat-geo.ru

Окаменелость ихтиозавра (Ichthyosauria) длиной 10 метров, возраст которой составляет чуть более 180 миллионов лет, была найдена в природном заповеднике Ратленд-Уотер в центральной части Великобритании. Эти рептилии вырастали от 1 до 21 метра, так что найденный экземпляр смело может считаться если не гигантом, то довольно крупным среди своих сородичей животным. Сообщает National Gtographic Россия.

Считается, что эти хищники проживали на территории современной Западной Европы около 200 млн лет назад. Их длинна могла достигать 20 метров, так что найденный представитель достаточно крупный.

На территории Великобритании окаменелости такого крупного представителя этого вида были обнаружены впервые. T. trigonodon был впервые описан в 1843 году. Первый образец этого вида был найден в Германии.

Сейчас находка хранится в Шропшире, в двухстах километрах от Ратленда. Теперь окаменелость нужно препарировать и тщательно изучить. После этого ее планируется разместить на постоянную экспозицию там, где ее нашли изначально — в Ратленде.

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