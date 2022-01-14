Климатические фанатики в правительстве Нью-Йорка спилили 1000 деревьев, утверждая, что это для спасения планеты

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14 января 2022, 17:15

Фото: pixabay.com

Под бензопилы экофанатиков попали больше тысячи деревьев в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена. Странные люди в один голос утверждают, что это на благо планеты, которую они пытаются защитить от глобального потепления, сообщает climate.news.

Более 70 видов взрослых деревьев в популярном парке площадью 46 акров были снесены бульдозерами, в том числе 419 дубов, 89 медоносов и 81 вишневое дерево. Беговая дорожка парка, поля для игры в мяч, газоны, места для пикников и амфитеатр также планируется уничтожить, чтобы остановить изменение климата.

Некоторые люди, по-видимому, считают, что уровень моря вот-вот поднимется на 3 мм, поэтому 1000 деревьев были уничтожены вместе с парком, в котором они росли. На их месте скоро появится большая бетонная стена.

Городские власти утверждают, что удаление деревьев необходимо, чтобы остановить глобальное потепление – и что это только начало в борьбе с изменением климата.

«Как только все работы будут завершены - прогнозируемые примерно через пять лет - новый парк будет поднят на 8-10 футов выше, с новыми рекреационными объектами и 1 800 замещающими деревьями, представляющими более 50 видов, более подходящих для выживания в случайных наводнениях с соленой водой»,- объясняют отчеты.

Стоимость проекта разрушения парка в целях развития устойчивости к изменению климата составляют 1,45 миллиарда долларов.

По словам сторонников, такой масштабный проект подходит крупнейшему городу страны, который будет включать в себя строительство 2,4-мильной системы стен и ворот вдоль Ист-Ривер.

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