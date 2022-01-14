Росрыболовство предлагает временно ограничить вылов воблы в Астраханской области

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

14 января 2022, 15:58

Фото: wikimedia.org

В Астраханской области могут ввести ограничение на вылов воблы из-за снижения ее популяции. Росрыболовство предлагает временно ограничить вылов рыбы в регионе с 20 по 30 апреля, а власти области - на период с 1 по 10 апреля, итого на месяц, сообщает ТАСС.



Один из самых популярных и когда-то многочисленных видов рыб в Астраханской области стремительно исчезает. Необходимы безотлагательные и эффективные меры по сохранению и восстановлению этого биоресурса.

Как отметил на совещании глава Астраханской области, даже временное ограничение добычи биоресурса ударит по рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятиям.

С другой стороны, если рыбы не станет, то предприятиям в любом случае придется закрываться или перепрофилироваться. Один апрельский месяц – это очень мало для восстановления, его с лихвой компенсируют в остальные разрешенные месяцы для отлова.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости