Ученые разработали соединения для очистки почвы от ртути

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13 января 2022, 18:03

Фото: pixabay.com

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА в составе исследовательской группы разработали новые соединения для устранения ртутных загрязнений почвы, сообщает Национальная научная сеть.

Один из способов очистки почвы – фитоэкстракция, использование растений, поглощающих тяжелые металлы. С помощью новых химических соединений ученым удалось повысить эффективность данного подхода в два раза. Эти результаты позволят улучшить экологическую ситуацию в горнодобывающих и нефтеперерабатывающих районах. Работа опубликована в журнале Saudi Journal of Biological Sciences.

Ртуть высвобождается в окружающую среду при сжигании угля на электростанциях, работе мусоросжигательных установок, а также в результате добычи самой ртути, золота и других металлов.

Новые вещества, разработанные учеными, относятся вспомогательным добавкам, которые позволяют связывать и переносить ионы ртути в растения.

В ближайшее время ученые приступят к полевым испытаниям на грунтах химических предприятий, почвы которых сильно загрязнены ртутью. Возможно, учёным удастся восстановить загрязнение почв и в Усолье-Сибирском, на бывшем ртутном комбинате.

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