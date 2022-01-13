Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Ученые разработали соединения для очистки почвы от ртути

, 18:03

Ученые разработали соединения для очистки почвы от ртути
Фото: pixabay.com

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА в составе исследовательской группы разработали новые соединения для устранения ртутных загрязнений почвы, сообщает Национальная научная сеть.

Один из способов очистки почвы – фитоэкстракция, использование растений, поглощающих тяжелые металлы. С помощью новых химических соединений ученым удалось повысить эффективность данного подхода в два раза. Эти результаты позволят улучшить экологическую ситуацию в горнодобывающих и нефтеперерабатывающих районах. Работа опубликована в журнале Saudi Journal of Biological Sciences.

Ртуть высвобождается в окружающую среду при сжигании угля на электростанциях, работе мусоросжигательных установок, а также в результате добычи самой ртути, золота и других металлов.

Новые вещества, разработанные учеными, относятся вспомогательным добавкам, которые позволяют связывать и переносить ионы ртути в растения.

В ближайшее время ученые приступят к полевым испытаниям на грунтах химических предприятий, почвы которых сильно загрязнены ртутью. Возможно, учёным удастся восстановить загрязнение почв и в Усолье-Сибирском, на бывшем ртутном комбинате.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Политика

Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможное введение новых антироссийских санкций, которые могут коснуться финансовых организаций. Накануне американские сенаторы представили законопроект об ограничениях против России из-за «агрессивных» действий против Украины.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

В мире

В мире

Общество

В мире

В мире

Общество

Политика

Политика

Общество