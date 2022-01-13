В Крыму ликвидировано несанкционированное производство угля

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13 января 2022, 15:41

Фото: Соцсети

В начале осени прошлого года к Народному фронту обратились местные жители с жалобами на дым, копоть и газ, регулярно накрывающие сёла Кочергино, Маловидное и другие расположенные рядом населённые пункты. По словам обратившихся, грязный воздух являлся причиной головокружений, головной боли и учащённого дыхания многих сельчан. Об этом сообщает «НИА Экология».

Крымское региональное отделение Общероссийского народного фронта добились ликвидации источника загрязнения воздуха в Бахчисарайском районе.

Им оказалась установленная посреди поля самодельная промышленная конструкция характерной формы, напоминающей те, что используются при изготовлении древесного угля.

После обращения экспертов Народного фронта в природоохранные организации была проведена проверка, в результате которой было обнаружено 6 печей, изготовленных из бочек, а также свалка производственных отходов. И то, и другое было ликвидировано.

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