Китайские банки являются вторым по величине финансистом продуктов, связанных с вырубкой тропических лесов

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13 января 2022, 15:19

Фото: Соцсети

Новое исследование показало, что китайские финансовые учреждения являются вторым по величине в мире финансистом товаров, вовлеченных в обезлесение тропических лесов. Исследование ставит под сомнение амбиции Китая стать мировым лидером в борьбе с изменением климата. Об этом сообщает «pollution.news».

Бразилия, крупнейший в мире производитель сои и второй по величине производитель говядины, является крупнейшим финансистом лесных товаров в мире.

Более 300 компаний, включенных в исследование, являются репрезентативной выборкой компаний, влияющих или причиняющих потенциальный вред тропическим лесам, водно-болотным угодьям и общинам.

Данные, проанализированные Forest & Finance, глобальной коалицией неправительственных организаций, показали, что с января 2016 года по апрель 2020 года китайские учреждения предоставили кредиты и услуги андеррайтинга на сумму 15 миллиардов долларов компаниям, которые торговали товарами, связанными с обезлесением в Юго-Восточной Азии, Бразилии и Африке.

Китайские банки «невольно» поддерживают вырубку лесов, связанную с соей.

Китай импортирует более 60 процентов мировой сои, что означает, что страна может сыграть важную роль в прекращении обезлесения и замедлении изменения климата, если компании и банки сосредоточатся на прекращении обезлесения для выращивания урожая.

Около 490 квадратных километров земли в Бразилии было очищено для сои, направляющейся в Китай в 2017 году - около 40 процентов всех «преобразованных» земель в Бразилии в том году. Зарубежные инвестиции Китая противоречат обязательству Си Цзиньпина о «углеродной нейтральности».

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