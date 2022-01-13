В Израиле создали интерактивную карту мусора и внедрили систему поощрения его сбора

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13 января 2022, 14:28

Фото: pixabay.com

В Израиле набирает популярность мобильное приложение Clean Coin (в переводе на русский – «Чистая монета»), с помощью которого можно получать бонусы за сбор мусора, а затем расплачиваться ими в магазинах и за услуги. На сегодня к экологической инициативе присоединились уже 25 компаний из разных сфер, в их числе производители одежды, отели и скалодром, пишет «Российская газета».

Было создано специальное приложение, через которое можно просматривать свои бонусы и соответственно их приумножать и тратить. Сейчас уже приложение насчитывает 16 тысяч зарегистрированных пользователя из которых 1,2 тысячи собирают мусор каждую неделю.

Специальная интерактивная карта показывает пользователям, где был обнаружен бесхозный мусор, сколько пакетов понадобится, чтобы его собрать и сколько бонусов за это дадут.

Фактическая бизнес-модель «Чистой монеты» позволяет заработать не только на конкретной уборке мусора и отходов производства, но и на информации о местах его скопления.

Все страны пытаются бороться с мусором, ведь как оказывается каждая третья жалоба у коммунальщиков – это несанкционированно выброшенный мусор. Так, например, Франция со своей стороны ввела полный отказ от пластиковой упаковки для овощей и фруктов. Теперь завернутая в целлофан капуста, бананы в коробке из вспененного полистирола, сладкий перец в индивидуальной прозрачной обертке и еще три десятка наименований разных овощей и фруктов навсегда исчезли со стендов супермаркетов и прочих продуктовых магазинов. Ну как вы понимаете исчезли не сами овощи и фрукты, а исключительно упаковка.

Все эти меры, как убеждены в министерстве экологического перехода, а оно было инициатором этого, позволят ежегодно избавиться от одного миллиарда упаковок во Франции.

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