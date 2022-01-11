В Алтайском крае неизвестные расстреляли табун лошадей с жеребятами

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11 января 2022, 13:42

Фото: pixabay.com

Владелец животных рассказал, что 53 лошади, среди которых были кобылы с потомством и еще не ожеребившиеся, находились на свободном выпасе на поле между двумя сёлами. Об этом сообщает ТК «Выводы на чистоту».

«Мы проверяли их 2-3 раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь – так даже фашисты не поступали».

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