В Свердловской области начали зимнюю подкормку косуль

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11 января 2022, 13:07

Фото: pixabay.com

В Свердловской области охотпользователи начали зимнюю подкормку сибирских косуль. Эти меры помогут животным пережить наиболее трудное для них время – зимний и ранневесенний период. Об этом сообщает «Зелёная Россия».

В этом году активная подкормка началась раньше, чем обычно. В лесах из-за засушливого лета сейчас мало доступных для косуль участков травянистой и кустарниковой растительности. Также для животных организовали кормовые поля, которые предварительно засеваются подсолнечником, овсом и горохом, и другими культурами.

Наибольшее количество сибирских косуль зарегистрировано в Богдановиче. Много животных также отмечено в Камышловском, Байкаловском муниципальном районах, Пышминском и Белоярском городских округах. Всего на территории региона обитает более 50 тысяч особей сибирской косули.

Подкармливают главным образом копытных зверей, зайцев, водоплавающую дичь и остающихся у нас на зиму птиц для того, чтобы помочь им пережить наиболее тяжелое время года.

Зимняя подкормка диких животных имеет большое значение в обеспечении птиц и зверей недостающими минеральными веществами и микроэлементами. Проведенными в последние годы исследованиями доказано, что самки, не получавшие в период беременности минеральные вещества (кальций, железо, магний), приносят нежизнеспособное потомство, а в развитии самих животных наблюдаются ненормальности.

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