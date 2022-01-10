За 2022 год Германия избавится от всех оставшихся АЭС

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10 января 2022, 15:26

Фото: pixabay.com

Для Германии, отказавшейся от АЭС, только газ может обеспечить минимальные выбросы, разумные цены и растущий уровень энергопотребления. Но при этом проект «Северный поток-2» серьезно буксует.

Несмотря на то, что политика ЕС не исключает использование АЭС, Германия считает ядерную энергию опасной и выступает против плана ЕС оставить в регионе рабочие атомные станции. До конца этого года Германия закроет все свои АЭС, а к 2030 году откажется от угля. Об этом заявил представитель правительства Германии Ш. Хебестрейт. Об этом сообщает ТК «Высокое напряжение».

Правительство считает, что необходимо развивать альтернативные источники энергии, в том числе водород, чтобы они как можно скорее сменили газ.

Энтузиазма и упорства, с которым «Зеленые» в Германии проталкивают свою климатическую программу, наверное, хватило бы и для поворота сибирских рек. Но многие отмечают, что за этим нет экономического обоснования, и это будет вообще чистый волюнтаризм, если разругаться с Россией. Впрочем, есть и те, кто считает курс, выбранный Германией, тупиковым в любом случае.

Когда-то - после аварии на японской АЭС Фукусима - Ангела Меркель эмоционально отключила сразу 6 АЭС в стране.

Закрытие трех из шести немецких АЭС, работавших до начала 2022 года, это в чистом виде победившая идеология. Новое правительство Германии дает понять – ближайшие четыре года оно потратит на то, чтобы сделать зеленую революцию (кто-то при этом говорит – «авантюру») необратимой, пишут Известия.

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