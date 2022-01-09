На Байкале произошло землетрясение 5,4 балла

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9 января 2022, 16:10

Фото: © Кирилл Шипицин/ТАСС

Землетрясение произошло в воскресенье в акватории озера Байкал в Иркутской области. В регионе ощущались подземные толчки, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Землетрясение произошло в 28 км от поселка Большое Голоустное, интенсивность в эпицентре составила 5,4 балла, сообщает ТАСС.

«Сообщение поступило от дежурной Байкальской сейсмологической экспедиции о зарегистрированном землетрясении с координатами 52.13 С.Ш., 105.80 В.Д., магнитуда - 3,9, энергетический класс - 11,1», интенсивность толчков в эпицентре оценили в 5,4 балла - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в 46 населенных пунктах Иркутской области ощущались толчки силой от двух до четырех баллов.

По информации МЧС, жалоб и звонков от населения не поступало. Жертв и разрушений нет.

Соседи из Бурятии тоже ощутили землетрясение, но лишь в некоторых поселках, которые ближе всего к озеру.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года сейсмологами в районе Байкала регистрировалось сразу два подземных толчка за сутки. Первый, магнитудой 4,1 был зафиксирован утром 15 декабря, его эпицентр располагался в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Второй, подземный толчок зарегистрирован вечером того же дня, его магнитуда составила 4,9. Эпицентр также располагался в акватории озера Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия.

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