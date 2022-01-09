Эксперты считают, что, если не решить проблему нехватки пресной воды вся Центральная Азия превратится в пустыню

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9 января 2022, 14:22

Фото: pixabay.com

Нехватка пресной воды в Центральной Азии требует от стран региона совместного регулирования водного стока, эффективного использования поступающей воды и поиска путей доставки воды из других стран. Эти вопросы станут критическими уже до конца нынешнего столетия. О необходимости выработки решения проблемы нехватки воды заявили эксперты России и Центральной Азии, сообщается на сайте «Planet-today».

К такому выводу пришли участники международного круглого стола «Таяние ледников и проблемы водных ресурсов в странах Центральной Азии».

Участие в мероприятии приняли специалисты по экологии и гляциологии из России, Казахстана и Узбекистана.

Сотрудник Экспертного клуба «Урал-Евразия», заведующий лабораторией естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета Рустам Ганиев представил участникам общую картину изменения климата на планете за последние 500 миллионов лет:



- По сравнению с предыдущими этапами сегодня климат на планете в целом стабилизировался. При этом имеющаяся тенденция на небольшое повышение средней температуры за последние полтора столетия приведет к изменениям привычных форм хозяйствования в различных частях земли. Для Центральной Азии, которая лишится своих ледников, это будет означать превращение региона в пустыню. Уже сейчас ощущается нехватка пресной воды в таких странах низовья, как Узбекистан и Туркменистан, что через определенное время начнет сильно сказываться на сельском хозяйстве. Киргизия и Таджикистан столкнутся с проблемой выработки электроэнергии на своих гидроэлектростанциях. Выходом из ситуации может стать создание некоего международного регулятора, который обеспечит взаимодействие между странами региона по эффективному водопользованию и позволит реализовать проект по транспортировке воды из других стран, где она имеется в избытке, в частности, из России, – рассказал ученый.



Один из ведущих гляциологов Казахстана, сотрудник Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра Александр Кокарев из Алма-Аты поделился новейшими исследованиями состояния ледников Казахстана.

- За 65 лет наблюдений ледников в Казахстане зафиксировано сокращение объема горных ледниковых масс на 48%. Средняя скорость сокращения ледников составляет 0,75%, достигая 0,96% в отдельных примерах. При этом значительное сокращение ледниковой массы за последние десятилетия не повлияло на объем поступающих сточных вод, которые в Центральной Азии составляют 80% всего объема пресной воды. По разным прогнозам, при сохранении текущей средней температуры и скорости таяния, в частности, ледники Джунгарского Алатау либо полностью исчезнут, либо сократятся до четверти своего нынешнего объема в период 2070-2100 года. Если средняя температура воздуха в регионе поднимется, то все эти расчеты придется пересматривать в сторону сокращения количества лет. Исчезновение талых вод повлияет не только на исчезновение рек, сократится и количество подземных вод, которые питают растительность Центральной Азии. Решить проблему нехватки воды имеющимися сегодня средствами не представляется возможным, это решение необходимо выработать, – подвел итог казахстанский гляциолог.

С 1991 по 2020 год объем поступившей в Узбекистан воды сократился с 72 куб. км до 56-57 куб. км. Девяносто два процента этой водной массы идет на сельскохозяйственные нужды, однако из всего объема, выделенного на сельское хозяйство, 40-45% попросту теряется – в ходе транспортировки, небрежного пользования и, конечно же, непосредственно на поле. Нехватка воды приводит к засолению почв, что делает землю низкоурожайной. В Узбекистане действует государственная программа по внедрению капельного орошения, которая формально должна решить этот вопрос, однако не менее важно обратить внимание на бережливое отношение к воде, значительные объемы которой просто не доходят до полей.

Участники сошлись во мнении, что несмотря на глобальность поставленных вопросов, обсуждение и поиск решений необходимо продолжать, и делать это нужно совместными усилиями, чтобы подготовиться к неминуемым трансформациям климатического облика всего Центрально-Азиатского региона.

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