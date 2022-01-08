Международная группа археологов обнаружила, что более 3300 лет назад микенцы топили свои печи углём

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8 января 2022, 17:41

Фото: pixabay.com

Как оказалось, человечество добывает уголь ещё дольше, чем мы думаем. Это самый ранний из известных случаев использования ископаемого топлива в Европе. Исследование, опубликовано в Nature Scientific Reports. Открытие отодвинуло эту отметку почти на тысячелетие назад. Ученые также представили яркую картину высокоразвитых цивилизаций, которые существовали в Средиземноморье в эпоху поздней бронзы, и выглядели не таким уж архаичными, как может показаться, пишет «greek.ru» со ссылкой на «planet-today».

Открытие ученые сделали с помощью анализа зубов людей, живших в бронзовом веке по всему Средиземноморью: микенцев из Тиринфа на Пелопоннесе и Ханьи на Крите, хеттов из Алалаха в современой Турции, хананеев из Мегиддона в Израиле иревних египтян из долины Нила.

Но что действительно удивило исследователей, так это то, что на некоторых зубах были обнаружены следы бензойной кислоты, бензамида и других потенциально опасных химических веществ, связанных с сжиганием лигнита, породы, также известной как бурый уголь. Неожиданные химические элементы были обнаружены у шести человек, найденных в захоронениях XIII в. до н.э. в микенском городе Тиринф.

«Тот факт, что эти химические вещества попали в зубной налет в результате простого вдыхания, означает, что люди подвергались воздействию угольного дыма изо дня в день на протяжении большей части своей жизни», - отмечает Филипп Стокхаммер, профессор археологии из Мюнхенского университета, возглавлявший команду.

До сих пор свидетельство самого раннего использования ископаемого топлива на Западе было обнаружено в сочинениях Теофраста, греческого философа и естествоиспытателя, жившего в IV-III вв. до н.э., то есть почти через тысячу лет после падения микенской цивилизации. В своем трактате «О камнях» этот ученик Аристотеля описал использование угля в металлургии и то, как топливо можно было легко собрать на поверхности земли в окрестностях Олимпии.

Хотя новая находка существенно отодвигает датировку применения угля в Европе, Стокхаммер и его коллеги считают, что это, вероятно, не первый случай, когда человечество сжигало ископаемое топливо. Например, в результате недавних раскопок в Китае было получены доказательства того, что уголь использовали на Дальнем Востоке в XVI в. до н.э.

Однако, возникает вопрос: почему свидетельства промышленного загрязнения обнаружены только на зубах микенцев, но их нет в зубном налете других жителей Средиземноморья? Конечно, это может быть связано с предвзятостью выборки, но Стокхаммер полагает, что здесь играют роль и другие факторы.

Во-первых, в Греции имелись большие месторождения лигнита, который, как отмечал Теофраст, можно было легко добывать. Во-вторых, вероятнее всего, у микенцев не было особого выбора. Греция бронзового века была густонаселенной страной, в которой почти не было лесов. Это означало, что для крупномасштабного производства керамики и металла, которым на промышленной основе занимались в крупных микенских центрах, таких как Тиринф и Ханья, было недостаточно дров, отмечает Стокхаммер.

Кроме того, использование бурого угля позволяло лучше контролировать температуру, необходимую для изготовления изысканной микенской керамики, которая пользовалась большим спросом во всем Средиземноморье.

И все же интересно, какие были темпы добычи угля за 700 лет до рождения Александра Македонского?

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