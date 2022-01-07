Ученые фиксируют масштабные вымирания животных в Арктике

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7 января 2022, 15:29

Фото: pixabay.com

Исследования Арктики, проходившие последние пять лет, говорят о разрушительных изменениях в экосистемах северной части Северного Ледовитого и Тихого океанов. Ученые фиксируют масштабные вымирания животных – исчезают целые виды рыб и беспозвоночных. В свою очередь, это оказывает отрицательное влияние на местных тюленей, моржей, медведей и мигрирующих китов, морских львов, буревестников. Животные и птицы остаются без пищи, начинают голодать. Об этом сообщает «НИА Экология».

В журнале «Sciеnce X» ученые говорят о жесткой смене режима в Арктике, при которой многие виды животных исчезнут. Но при этом на смену им придут другие.

Из-за климатических изменений в дальнейшем могут исчезнуть целые территории. Среди них регион северной части Берингова моря, защищающий арктическую треску, снежного краба и холодноводных представителей. Однако с разрушением территорий эти виды уже почти исчезли. Им на смену приходят популяции более теплой рыбы.

Миграция птиц, рыб и некоторых видов животных связана с изменением климата. Так, например некоторые виды птиц стали улетать на зимовки позже, а некоторые стали появляться на территориях впервые, вытесняя со своих угодий местные виды. И на суше, и на море стали происходить схожие процессы миграции.

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