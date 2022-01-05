РАН: Угрозы загрязнения воды в Финском заливе отследят по ритму сердца моллюсков

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5 января 2022, 14:39

Фото: pixabay.com

Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали систему раннего выявления опасной для живых организмов концентрации загрязняющих веществ в акватории Финского залива. Метод основан на анализе функционального состояния моллюсков, обитающих в воде, с помощью специальных биомаркеров. Разработка позволит заранее прогнозировать экологические риски и определять наиболее уязвимые участки российской части Финского залива, сообщается на сайте РАН.

Ученые создали систему раннего выявления опасной концентрации загрязняющих веществ, основанную на анализе сердечного ритма некоторых видов моллюсков.

Ученые организовали несколько экспедиций, в ходе которых анализировали концентрацию опасных химических веществ в воде и изучали состояние беспозвоночных, оказавшихся в зоне заражения. Эти биомаркеры позволяют анализировать физиологические параметры беспозвоночных, на основании которых исследователи могут сделать вывод о степени загрязненности любого участка Финского залива.

Исследователи полагают, что созданная ими система позволит отладить раннее предупреждение экологических рисков и прогнозировать их развитие на основе данных о состоянии здоровья популяции морских обитателей, что позволит надежно прогнозировать их и не допустить их влияния на такие жизненно важные функции организма, как метаболизм, рост и размножение.

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