Линии высоковольтных передач могут оказывать влияние на климат Земли

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

5 января 2022, 11:19

Фото: pixabay.com

Процесс передачи электроэнергии от места генерации к потребителям вызывает дискуссии у учёных давно и изучается во многих странах. Исследования проводились даже по теме доступность электросетей с частотой интенсивности гроз, но до сегодняшнего времени процесс не вызывал серьезных опасений. Об этом сообщает «Метеовести».

В основном научные дебаты, исследования и работы проводились по темам влияния электромагнитных полей на здоровье населения. В результате определили предельно допустимые и санитарные нормы и проблеме забыли. Но в связи с бурным развитием производств и городов безопасность и влияние процесса передачи электричества вернулась.

Так, например развивающийся Китай в последние годы превзошёл все передовые страны в области энергетики. В частности, здесь строятся линии с напряжением 800 кВ и даже 1100 кВ, в то время как, например, в США максимальное напряжение достигает 500 кВ.

Сочетание высокого напряжения и очень протяженных по длине линий электропередач могут создавать поля планетарного масштаба. В результате на Землю устремляются заряженные космические частицы. В частности, не исключено, что такой поток частиц происходит вдоль изгибов электромагнитных линий в Тихий океан. Существуют также явления, которые указывают на изменение плотности заряженных частиц над территорией Китая.

Китайские учёные проверили гипотезу и обнаружили, что и в самом деле сети высоковольтных линий могут влиять на плотность заряженных космических частиц в ионосфере и даже на магнитное поле Земли. Выводы были сделаны на основе спутниковых данных, а также на основе сбоев связи и показаний GPS. Проблема ещё не до конца изучена, но последствия могут быть серьёзными – вплоть до глобального изменения климата, сообщает новостной портал FBM.RU.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости