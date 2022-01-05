Наводнение в Иране унесло жизни 8 человек

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5 января 2022, 10:48

Фото: pixabay.com

Иран продолжает оставаться под влиянием мощного циклона, который спровоцировал в регионе сильные дожди и наводнения. По сообщению информационного агентства IRN, в Исламской Республики по меньшей мере 8 человек погибли из-за непогоды. Об этом сообщает Центр ФОБОС.

Самые сильные наводнения отмечаются в южной провинции Фарс, а также в юго-восточных регионах. Операции по оказанию чрезвычайной помощи проводятся в 87 населенных пунктах.

Проливные дожди нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям и заблокировали дороги в провинции Хормозган, а также повредили некоторые объекты инфраструктуры в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.

О приближении ненастья стало известно заблаговременно. Ещё в воскресенье, 2 января, власти обратились к населению с соответствующим предупреждением.

По прогнозам неблагоприятные метеоусловия продлятся в регионе до пятницы.

Климатические изменения проносятся ураганами, наводнениями, пожарами и аномальной засухой по всей планете. Из-за потепления климата количество экстремальных природных явлений сильно возросло и коснулось каждого государства. По прогнозам учёных, 2022 год сохранит эту тенденцию.

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