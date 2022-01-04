Препарат сквалан, метаболиты ибупрофена и диклофенака находят практически в каждой пробе воды Чёрного моря

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4 января 2022, 18:51

Фото: pixabay.com

По всему миру в воде находят лекарственные препараты, к сожалению, Чёрное море не исключение. В море был обнаружен препарат сквалан, который добавляют в косметические средства, он находится в каждой пробе воды. А еще фармацевтические препараты - метаболиты ибупрофена и диклофенака. Доказано, что продукты распада ибупрофена еще более токсичны, чем сам препарат. На человека действует ибупрофен, его метаболиты выводятся из организма и с канализационными стоками поступают в морскую воду, пишет «Российская газета».

В пробах воды ученых ожидал еще один «сюрприз» - компоненты косметики, в том числе кремов от загара, которые не растворяются в воде. Они получили столь массовое применение, что теперь постоянно присутствуют в морских и океанических водах.

Масс-спектрометр помог выявить в морской воде и высокие концентрации фталатов. Это тоже пластификаторы, которые можно встретить в предметах личной гигиены, медицинских приборах. "Исследования показали, что фталаты накапливаются в различных органах моллюсков, максимальные концентрации отмечены в пищеварительном органе",- сообщил ведущий научный сотрудник отдела радиационной химической биологии Людмила Малахова.

В подкожной жировой клетчатке дельфинов на хромато-масс-спектрометре обнаружили бисфенол F, это пластификаторы, которые добавляют во многие виды пластмасс для придания гибкости. По словам Малаховой, влияние бисфенолов на море до конца еще не изучено, но зато точно известно, что они постоянно поступают в море со сточными водами.

Беспокоят исследователей Черного моря и новые данные по стойким органическим загрязнителям, таким как инсектицид ДДТ и полихлорированные бифенилы. Несмотря на запрет использования, их продолжают находить в подкожной жировой клетчатке дельфинов, и концентрация их увеличивается. При попадании токсинов в жизненно важные органы, снижается иммунитет и животное погибает от болезней.

ДДТ — это летучее соединение, которое после применения попадает в атмосферу, переносится из южных широт (где запрет на него не введен) и затем переносится в северные, где выпадает с осадками и попадает в пищевую цепь.

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