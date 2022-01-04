Экологи подали очередной иск против норвежского государства с требованиями прекратить нефтедобычу в Арктике

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4 января 2022, 13:35

Фото: pixabay.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ожидает к 13 апреля ответа Норвегии по иску от экологов с требованием прекратить нефтеразведку в Арктике. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на североевропейское отделение природоохранной организации Greenpeace.

В июне прошлого года группа молодых климатических активистов вместе с экологами из Greenpeace из норвежского отделения организации Young Friends of the Earth подали в ЕСПЧ иск против норвежского государства с требованиями прекратить нефтеразведку и нефтедобычу в Арктике и на шельфе Баренцева моря.

В январе 2018 года Окружной суд Осло по этому же иску вынес решение в пользу государства. Экологи подали апелляцию в суд второй инстанции, который в январе 2020 года оставил уже принятое решение без изменений. В декабре 2020 года Верховный суд Норвегии также отклонил возражения экологов по данному делу.

В мае 2016 года Министерство нефти и энергетики Норвегии провело распределение участков для разработки норвежского континентального шельфа. В результате 13 компаниям, в том числе российским, были предложены лежащие за полярным кругом участки в Баренцевом и Норвежском морях.

Суть претензии состоит в том, что добыча в Арктике нарушает статью 112 основного закона страны, которая гарантирует подданным Норвегии право на здоровую окружающую среду и обязывает власти ответственно подходить к разработке природных ресурсов, чтобы будущие поколения не столкнулись с сокращением биологического разнообразия и продуктивности экосистем.

Защитники природы считают, что нефтедобыча в Арктике грозит катастрофическими последствиями для хрупких природных систем региона в случае аварий и разлива нефтепродуктов.

Природа Арктики действительно очень хрупкая и из-за тяжелых природных условий восстанавливается очень медленно. В своё время научный институт ПНИИИС проводил исследования. Так вот след, оставленный от гусениц трактора, проехавшего один раз по почве, восстанавливается более 50-ти лет, конечно, стоит задуматься о хрупкой флоре и фауне региона и что мы оставим после себя.

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