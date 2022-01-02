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2 января 2022, 15:39

Автор: Pascalou petit, wikimedia.org

До последнего времени считалось, что больше всего пластика находится в воде. Но совсем недавно ученые обнаружили частицы микропластика на высоте 2877 метров. Местом полевых исследований была высокогорная обсерватория Пик-дю-Миди во французских Пиренейских горах. Исследование об этом опубликовано на сайте «Nature».

Возникающая угроза загрязнения атмосферы микропластиком побудила исследователей изучить районы, ранее считавшиеся недоступными для пластика. Исследование диапазона атмосферного переноса микропластика является ключом к пониманию глобальных масштабов этой проблемы.

Ученые для исследования выбрали обсерваторию Пик-дю-Миди и проанализировали историю состава воздуха. В процессе исследования выяснилось, что межконтинентальный и трансокеанский перенос микропластика оказывает большое влияние на загрязнение атмосферы.

Присутствие пластика в свободной тропосфере увеличит его распространение и транспортировку на большие расстояния и, следовательно, может достичь более отдаленных и отдаленных частей нашей планеты.

О океаническом пластиковом мусоре было проведено массу исследований и опубликовано множество работ, а вот микропластик (МП), переносимый по воздуху начал рассматриваться только недавно.

Исследования в трех мегаполисах в Париже, Лондоне и Дунгуане (Китай) обнаружено выпадение микропластика (МП) порядка 175–1008 МП частиц м2 в день, что побуждает больше городов начать мониторинг своего микроклимата на предмет загрязнения пластиком. Мониторинг, завершенный в городских и сельских районах Гамбурга, продемонстрировал аналогичные объемы атмосферного осаждения, ~215 Мп/м2/сутки и ~396 Мп/м2/день соответственно.

Тем не менее, лишь немногие исследования пытались проанализировать атмосферный перенос микропластика. Результаты содержания микропластика во французских Пиренейских горах выявили ежедневное осаждение МП ~365 МП/м2/сутки на высоте 1425 м над уровнем моря.

Обширное пространственное исследование районов дикой природы в США выявило аналогичное атмосферное осаждение МП (48–435 МП/м2/день). Также было замечено, что более крупные частицы МП, скорее всего, были получены из региона (10-1000 км) от места взятия проб и попадали на землю с дождем. В то время как более мелкие частицы осаждались и переносились на большие расстояния с ветром м пылью.

Циркуляция воздуха в свободной тропосфере является глобальным транспортным вектором для многих антропогенных загрязнителей, включая ртуть, свинец и углеродные частицы.

Исследователи считают, что благодаря знаниям о загрязнении и атмосферном переносе можно объяснить присутствие пластика в арктических, антарктических и отдаленных горных районах.

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