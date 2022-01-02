Италия запретила производство натурального меха

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2 января 2022, 14:30

Фото: pixabay.com

Италия стала 20-й европейской страной, где официально запретили разведение пушных зверей с целью получения меха. Соответствующее решение принял Бюджетный комитет итальянского Сената. В течение полугода все зверофермы в стране будут закрыты. Об этом сообщает «НИА Экология».

Все имеющиеся в Италии 10 звероферм, на которых разводят норок, шиншилл и енотовидных собак, будут закрыты в течение полугода. То же самое произойдёт и с меховыми фабриками. Владельцы ферм получат от государства компенсацию, общая сумма которой составляет €3 миллиона евро.

Убийство и мучение животных ради индустрии моды аморально, на этом сошлись все экологи и экоактивисты во всём мире. Сейчас нет необходимости убивать такое количество животных, это не вопрос выживания человека. Искусственный мех, прекрасная замена живому.

Напомню, что крупнейшие итальянские модные дома, такие как Valentino, Armani, Gucci, Prada и Versace, уже отказались от натурального меха, заменив его искусственными материалами.

Израиль пошёл ещё дальше и запретил продажу меха на своей территории, правда с оговоркой, дело в том, что у глубоко верующие израильтяне носят головные уборы с отделкой из меха. Давнюю религиозную традицию было решено сохранить. Также в стране оставили не тронутым наследственное законодательство. У жителей есть возможность запросить индивидуальное разрешение на ввоз и вывоз меховых изделий, полученных по наследству.

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