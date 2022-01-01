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Психиатр-нарколог Минздрава посоветовал начать 1 января с кефира или несладкого чая

, 14:18

Психиатр-нарколог Минздрава посоветовал начать 1 января с кефира или несладкого чая
Фото: Соцсети

Кефир и несладкий чай могут способствовать восстановлению после новогоднего застолья. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, сообщает ТАСС.

По его словам, если новогодняя ночь прошла слишком активно, «но лучше ничего не делать до середины следующего дня». Брюн считает, что «можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол».

Также, продолжил эксперт, можно принять аптечные препараты янтарной кислоты. «Не стоит заниматься спортом, ходить утром в баню,- считает Евгений Брюн. - Категорически не нужно «восстанавливаться», после алкогольного отравления, новой дозой спиртосодержащих напитков».

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