Российская академия наук может заняться научным сопровождением проектов «Норникеля»

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

1 января 2022, 13:54

Автор: Михаил Иванович Лукин, пресс-служба РАН, wikimedia.org

Директор научно-исследовательского центра «Экология» СО РАН Николай Юркевич рассказал, что недропользователи в России предпочитают не распространяться о существующих проблемах, об этом сообщает ТАСС.

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) и компания «Норильский никель» ведут переговоры о научном сопровождении промышленных проектов.

«Российская наука обладает глубокими знаниями и готова помочь своим промышленным партнерам снизить экологические издержки и получить выгоду»,- подчеркнул Юркевич.

Основными направлениями исследований второй Большой норильской экспедиции стали поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность, рыба и животные, многолетнемерзлые грунты. Ученые взяли пробы в реках Далдыкан, Амбарная, Пясина, озере Пясино, а затем изучили их в лабораториях. Отряды ученых составлены из специалистов 14 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В 2020 году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению «Норникеля» большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.

По данным Росприроднадзора, в 2020 году было зафиксировано 49 аварий, связанных с разливом нефтепродуктами. Главными причинами аварий в России является износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены. Как пример, ТЭЦ-3 в Кайеркане (район Норильска) в мае 2020 года произошел разлив дизельного топлива при разгерметизации бака. В результате утечки более 21 тыс. тонн дизельного топлива разлились далеко за пределы промзоны, из них по предварительной оценке 6 тыс. тонн попали в грунт, и 15 тыс. тонн в реки Амбарная и Далдыкан, впадающие в крупное озеро Пясино (площадью 735 км² — 3-е по площади в Красноярском крае и 16-е в России), из которого вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне в истории, создающая угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости