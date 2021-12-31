В глубинных слоях мантии обнаружили залежи первичных пород Земли

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31 декабря 2021, 12:00

Фото: © Marlene Gracia/Shutterstock/Fotodom, ТАСС

Ученые обнаружили, что недавно открытые «неровности» на границе между мантией и ядром Земли могут быть залежами первичных пород планеты, которые попали в недра на первых этапах формирования Солнечной системы. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Geoscience, сообщает ТАСС.

Недра Земли состоят из твердой земной коры, полужидкой мантии и расплавленного металлического ядра. Кора разделена на несколько тектонических плит, которые медленно «плавают» по поверхности мантии и сталкиваются друг с другом. Из-за этих столкновений породы коры погружаются в мантию, возникают и исчезают континенты, горные хребты и другие неровности рельефа.

Из-за подобного «круговорота» пород между недрами и поверхностью облик, химический и минеральный состав нашей планеты непрерывно меняются. По той же причине ученым сложнее выяснять историю формирования нашей планеты, а также понимать, как была устроена первичная материя Солнечной системы, из которой сформировались все ее объекты.

Исследователи открыли первые свидетельства того, что породы того времени все же могут находиться в самых глубинных слоях мантии Земли, которые расположены на границе с ядром планеты. Ученые пришли к такому выводу при изучении так называемых ULVZ-зон - особых участков мантии, через которые сейсмические волны распространяются особенно медленно. Сейсмические волны двигаются по этим породам вдвое медленнее, чем в других.

Подобные зоны ученые обнаружили в недрах планеты в конце прошлого века при изучении границы между ядром и мантией. Ученые пока не знают точного их происхождения, однако предполагают, что те представляют собой «пузыри» из частично расплавленного железа или плотных горных пород, которые плохо проводят сейсмические колебания. Они расположены под Гавайскими островами, Австралией и Коралловым морем, состоят из слоистых горных пород, похожих по структуре на первичную материю Земли времен ее столкновения с Тейей – гипотетичесчкой планетой, которую считают «прародительницей» Луны.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования в других ULVZ-зонах помогут подтвердить эту теорию. Благодаря этому геологи смогут узнать особенности структуры, свойств и состава первичной материи планеты.

С каждым годом ученые всё глубже и глубже проникают в тайны происхождения планет и вселенной, а также зарождения жизни на земле.

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