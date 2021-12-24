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Предприятия обяжут установить датчики выбросов

, 13:10

Предприятия обяжут установить датчики выбросов
Фото: pixabay.com

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, их установка позволит быстро получать объективную информацию о загрязнении. Установка запланирована в 2022 году в 12 городах России с наиболее загрязненным воздухом, сообщает ТАСС.

Целью федерального проекта «Чистый воздух» является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах.

На эти цели выделено более 500 млрд рублей. В программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой ситуацией. До сентября 2022 года перечень городов - участников федерального проекта будет существенно расширен.

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