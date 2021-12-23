Ученые подсчитали ущерб от лесных пожаров в Бразилии в 2020 году — погибли 17 млн животных

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23 декабря 2021, 13:02

Фото: pixabay.com

Ученые завершили предварительный подсчет животных, погибших в лесных пожарах 2020 года в Бразилии, на территории Пантанала. По их данным, потери составили 17 млн позвоночных, включая рептилий, птиц и приматов, а также 30% тропических водно-болотных угодий. Об этом сообщает «Plus-One».

Лесные пожары бушевали с января по ноябрь на территории уникального памятника природы Пантанал. Это — обширная заболоченная тектоническая впадина, расположенная на юго-западе Бразилии, а также частично в соседних Парагвае и Боливии. Одна из крупнейших заболоченных территорий на Земле является еще и одним из районов с наибольшим биологическим разнообразием. На площади 160 тыс. кв. км обитают тысячи видов животных, включая ягуаров, муравьедов и перелетных птиц.

Лесные пожары были апокалиптическими по своим масштабам. Причиной бедствия стала мега-засуха, которую Пантанал переживал в то время.

Годом ранее, Национальный институт космических исследований Бразилии зарегистрировал почти 73 тысячи лесных пожаров в бразильской части Амазонии, а накрывший города дым было видно даже из космоса. Это на 82% больше, чем за тот же период 2018 года, когда зафиксировали около 39 тысяч возгораний, сообщает «Rtvi.com».

Площадь дождевых лесов Амазонии составляет 5,5 млн квадратных километров. Они находятся на территории девяти стран, и 60% приходится на Бразилию. В 2018 году ученые подсчитали, что лес уже потерял около 17% от своей первоначальной площади. До точки невозврата, когда лес начнет превращаться в саванну, осталось еще 3-8%.

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