Часть «ледника Судного дня» может обрушиться в течение пяти лет

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19 декабря 2021, 17:37

Фото: NASA, Natiоnal Gtographic

Ученые обнародовали тревожные данные о состоянии ледника Туэйтс или как его ещё называют «ледник Судного дня» в Антарктиде. Его таяние уже ответственно за 4% от всего текущего роста уровня моря, но ситуация может стать еще хуже, сообщает «Natiоnal Gtographic».



«Ледник Туэйтс простирается на 120 км вдоль западного побережья Антарктиды и по праву считается самым широким ледником в мире. За последние тридцать лет, скорость его откола увеличилась вдвое. Сам ледник имеет достаточно воды чтобы поднять уровень моря на 0,6 метра. Если начнут таять рядом стоящие ледники, то уровень моря может подняться на 3 метра», – Тедд Скамбос, ведущий координатор ITGC в США.

Одна из наиболее важных структур ледника Туэйтса — это восточный шельфовый ледник (TEIS). Он представляет собой плавающую массу льда, которая скрепляет около трети ледника, замедляя скорость, с которой лед уходит в океан. Сам шельфовый ледник прижат к подводной горе, благодаря чему он и ледник Туэйтса целиком остаются относительно стабильными.

Гляциологи сообщают, что сейчас под ледником образовались длинные каналы, которые позволяют льду быстрее оттаивать.

Когда трещины достигнут центра, это приведет к дополнительному зигзагообразному узору из еще более крупных трещин, что в конечном итоге вызовет обрушение всего шельфового ледника.

Ранее в этом году ученые на основе данных аэромагнитных наблюдений составили карту геотермального теплового потока в Западной Антарктиде и обнаружили под льдами ледника Туэйтса зону поступления из недр Земли большого количества геотермального тепла. По мнению исследователей, это связано с тем, что ледник лежит в тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше, чем, например, в соседней Восточной Антарктиде.

Согласно моделям ученых, это, вероятно, произойдет в течение всего пяти лет. Этот фактор, наряду с изменением климата, и связанным с ним потеплением океанов, приведет к обрушению всего ледника Туэйтса, что поменяет весь облик материка, утверждают ученые.

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