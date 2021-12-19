Нью-Йорк откажется от использования газа в новых зданиях

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19 декабря 2021, 13:16

Фото: pixabay.com

Городской совет Нью-Йорка поддержал запрет на использование природного газа для отопления и приготовления пищи в новых зданиях. Об этом сообщает «Экология без фанатизма».

Вместо газа для этих целей должна будет использоваться электроэнергия. Эта норма распространится на все здания к концу 2027 года. Для госпиталей, промышленных предприятий, коммерческих кухонь и прачечных будут сделаны исключения.

Именно таким образом город планирует инвестировать в экологию и уменьшить количество выбросов парниковых газов. Также мера нацелена на уменьшение добычи природного газа, что сделает планету чище.

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