Нью-Йорк откажется от использования газа в новых зданиях
19 декабря 2021, 13:16
Городской совет Нью-Йорка поддержал запрет на использование природного газа для отопления и приготовления пищи в новых зданиях. Об этом сообщает «Экология без фанатизма».
Вместо газа для этих целей должна будет использоваться электроэнергия. Эта норма распространится на все здания к концу 2027 года. Для госпиталей, промышленных предприятий, коммерческих кухонь и прачечных будут сделаны исключения.
Именно таким образом город планирует инвестировать в экологию и уменьшить количество выбросов парниковых газов. Также мера нацелена на уменьшение добычи природного газа, что сделает планету чище.
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