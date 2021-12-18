В Москве появились стаи дроздов-рябинников

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18 декабря 2021, 20:21 Источник: АГН Москва

Дрозд-рябинник, фото pixabay.com

После того как установился постоянный снежный покров, в московских дворах и парках появились шумные стаи дроздов-рябинников. Птицы атакуют кусты рябины и боярышника, на которых сохранились ягоды. Об этом сообщил сайт мэра столицы.

«Дрозд-рябинник - самый многочисленный в столице. Эти птицы давно перестали бояться человека и освоили город. Они единственные из дроздов, кто никуда не улетает на зиму, а кочует в поисках пропитания. Летом они в основном питаются беспозвоночными, а сейчас с удовольствием лакомятся плодами деревьев и кустарников»,- говорится в сообщении.

Дрозды-рябинники — очень шумные пернатые. Они сбиваются в стаи и совместными усилиями могут дать серьезный отпор даже таким крупным птицам, как вороны.

Специалисты Мосприроды советуют подкармливать дроздов подсушенными ягодами рябины и боярышника. Это лакомство придется также по душе снегирям, свиристелям и чижам.

Орнитологи напомнили, что птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдоба, свежий белый хлеб, сырое пшено, фрукты, миндаль.

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