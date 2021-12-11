С наступлением морозов в Москве появились снегири

В столичные парки с наступлением морозов прилетели снегири. Об этом сообщил сайт мэра столицы.
«С наступлением зимы на природных территориях столицы стали появляться снегири. Специалисты Мосприроды уже заметили их в Серебряном Бору, парке «Кузьминки-Люблино» и Битцевском лесу. Скоро птиц с красной грудкой можно будет увидеть на всех особо охраняемых природных территориях столицы»,- сообщает сайт.
Снегири — птицы оседлые. Но в теплое время года в городе их можно встретить крайне редко, а с наступлением холодов в поисках пищи они перемещаются ближе к человеку. Специалисты Мосприроды рекомендуют подкармливать снегирей различными семенами, сушеными ягодами рябины и боярышника.
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