В Мосприроде рассказали, как подкармливать зимой птиц, зайцев и белок

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9 декабря 2021, 09:47

фото: pixabay.com

Птиц нельзя подкармливать чёрным ржаным хлебом, так как он вреден для желудков пернатых. Заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова посоветовала москвичам начинать подкормку птиц с учётом двух самых главных факторов: низкой температуры воздуха и постоянного снежного покрова.

С появлением сугробов находить пищу самостоятельно пернатым сложно. Вера Струкова рассказала Агентству городских новостей «Москва», что базовой пищей для подкормки птиц зимой являются неочищенные зерна и подсушенные ягоды.

Можно составлять зерновую смесь: зерна и подсушенные боярышник, рябина. Также нужно добавлять высококалорийные продукты: семена подсолнечника, лесные и грецкие орехи. Можно класть в кормушку некопченое, несоленое и не перченое сало.

Специалист подчеркнула, что вся еда для птиц должна быть свежей.

Струкова также отметила, что большинство млекопитающих питаются самостоятельно, но глубокий снежный покров мешает им добывать еду. Для зайцев подойдет подкорм: сухое сено, овёс с добавлением резанной на дольки моркови, яблок и листьев капусты. Белки обрадуются орехам и желудям.

По словам специалиста, в условиях мягкой и малоснежной зимы подкормка диких животных должна быть сведена к минимуму.

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