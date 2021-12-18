Перевалка российского угля в крупнейших портах Латвии выросла на 194%

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18 декабря 2021, 19:44

Фото: pixabay.com

Объем перевалки российского угля в крупнейших портах Латвии вырос на 194% по сравнению с ноябрем 2020. Прирост к октябрю составил почти 92%. По прогнозам Минтранса, тенденция сохранится и в декабре. Об этом сообщает ТК «Coala» со ссылкой на «РИА Новости».

В конце прошлого года объем перевалки в Латвии кардинально просел. В октябре 2020 порты Латвии могли обработать 4832 вагона с углём, но российская сторона согласовала только 279 – 6% от запрошенного объёма. Ранее Латвия жаловалась на потерю грузов из России. Дело дошло даже до письма в Минтранс – программа развития Рижской морской гавани до 2027 года составлялась без учёта сокращения перевалки российского угля.

Сейчас у прибалтов карт-бланш – зима холодная, уголь востребован как никогда. Поэтому латвийцам остается надеяться, что такой тренд сохранится хотя бы еще год-другой.

В сентябре Глава латвийской государственной железнодорожной компании «Латвийская железная дорога» Марис Клейнбергс заявил о падении грузопотока из-за перенаправления Россией грузов в собственные порты.

Мир договорился отказаться от угля и ископаемого топлива, но это пока не просматривается. Китай и Индия увеличивает потребление, Россия увеличивает добычу угля. Каким образом планируется достичь углеродной нейтральности не очень ясно. Пока единственный доступный способ, о чём все страны договорились – это высадка триллиона деревьев.

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