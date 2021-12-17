Деревья Германии массово умирают, вспыхнули ожесточенные дебаты о том, как реагировать

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17 декабря 2021, 15:33

Лесорубы убирают ели, убитые засухой и насекомыми, недалеко от Дрюбека, Германия. Фото: ЛЕНА МУХА

Германия изобрела «научное» лесное хозяйство. Но огромное вымирание, вызванное изменением климата, вызвало ожесточенные дебаты о том, как нация должна управлять своими деревьями, сообщает журнал Science Advances.

С 2018 года более 300 000 гектаров деревьев Германии — это более 2,5% от общей площади лесов страны — погибли из-за жуков и засухи, вызванной потеплением климата. Массовое вымирание шокировало общественность. И это подняло трудные вопросы о том, как страна, известная изобретением «научного» лесного хозяйства более 3 веков назад, должна управлять лесами, чтобы они могли продолжать производить древесину и защищать экосистемы перед лицом дестабилизирующих климатических сдвигов.

Все согласны с тем, что нужны новые подходы, но никто, похоже, не может договориться о том, какими они должны быть. Некоторые сторонники хотят, чтобы правительство Германии и лесная промышленность прекратили поощрять широко распространенную посадку коммерчески ценных деревьев, таких как норвежские ели, и вместо этого поощряли землевладельцев разрешать лесам восстанавливаться самостоятельно. Другие говорят, что для достижения экономических, экологических и климатических целей Германия должна удвоить посадку деревьев, но использовать более устойчивые сорта, в том числе те, которые сегодня едва известны в Германии.

В начале 1700-х годов горный чиновник Ганс Карл фон Карловиц, был встревожен опустошительным дефицитом древесины, вызванным спросом со стороны горнодобывающей промышленности и плавки. В ответ он написал в 1713 году трактат, в котором предлагалось устойчивое управление лесами. Урожай древесины должен быть ограничен тем, что может произвести земля, писал фон Карловиц, а деревья должны быть усердно пересажены, чтобы обеспечить будущие поставки. (Конечно, коренные народы во всем мире применяли подобные идеи на протяжении тысячелетий.)

Немецкие леса начали восстанавливаться, поскольку землевладельцы приняли этот подход. И научный подход Германии к лесному хозяйству — посадка быстрорастущих видов аккуратными рядами, идеально расположенными для максимального производства древесины — стал международной моделью.

К началу 21-го века общее количество древесины в немецких лесах достигло объема, вероятно, невиданного со времен средневековья. Сегодня почти треть Германии покрыта лесами.

Однако в последние годы глобальное потепление начало нарушать давние погодные условия, создавая экстремальные явления, которых эти леса не испытывали. Беспрецедентная засуха, начавшаяся в 2018 году, была особенно разрушительной для еловых плантаций Германии. Сочетание экстремальной летней жары и отсутствие осадков вызвало смертельную цепную реакцию. Почвы высохли до 2 метров в глубину. Изголодавшиеся по воде ели больше не могли производить жесткую слизь, которая помогает защитить их от насекомых, оставляя стволы открытыми для нападения короедов, которые обычно питаются мертвыми или умирающими деревьями.

Популяции жуков мгновенно размножились — одна взрослая особь может произвести сотни потомков за сезон — и захлестнули целые леса, превратив их из зеленых в призрачно-серые.

Пострадали сильнее всего леса в Германии, Чехии и Австрии. Также проблема быстро перекинулась на леса во Франции, Польше, Швейцарии, Словакии и Италии, которые также пострадали. По всей Центральной Европе было повреждено около 300 миллионов кубометров древесины.

В своей речи в 2019 году бывший канцлер Ангела Меркель трезво рассказала об «очень, очень большом ущербе лесам», который затронул «тысячи лесовладельцев». Тревога помогла разжечь интенсивную политическую и научную борьбу за будущее лесов Германии.

Сторонники и противники двух лагерей не могут принять решение, либо снова высаживать лес определенных пород, как это и делала страна на протяжение многих столетий, либо дать лесу восстановится самому и создать свою экосистему позволяющую лесу защищаться от пожаров, жуков и засух.

Все стороны согласны с тем, что недавнее вымирание подчеркивает угрозу изменения климата. «Это своего рода раннее предупреждение, сигнал о том, что все еще может прийти», — говорит исследователь леса Герт-Ян Набуурс из Вагенингенского университета и исследований. Будущее, по его словам, «тревожно».

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