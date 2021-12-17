Yle: в Финляндии ежегодно вырубают десятки тысяч гектаров особо ценных с точки зрения биоразнообразия лесов

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17 декабря 2021, 14:17

Фото: Antti Kolppo / Yle

Леса уничтожают не только в России, так, например в Финляндии в некоторых регионах до 40% из всей рубки приходится именно на ценные леса, которые отвечают за биоразнообразие. Ежегодно вырубаются десятки тысяч гектаров леса.

Согласно подсчётам экспертов, если промышленные вырубки в Финляндии продолжатся такими же темпами, то почти половина ценных лесных массивов, не получивших заповедный статус, будет уничтожена через 50 лет.

Ученые считают, что как минимум 10% из этих лесов должны быть защищены от промышленности, если Финляндия не хочет лишиться уникальной флоры и фауны.

И всё это на фоне прошедшей недавно в Глазго экологической конференции по климату, где страны договорились высадить один триллион деревьев.

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